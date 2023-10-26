حسن مصطفى: بقاء محمد شريف كان أفضل للأهلي من ضم موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-معتز عباس:

قال حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، إن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي حتى الآن لم يظهر بالمستوى المأمول، لإرضاء جماهير الأهلي.

وأضاف "مصطفى"، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر قناة ETC، اليوم الأربعاء، أنه كان من الأفضل بقاء محمد شريف، بدلا من رحيله عن صفوف الفريق، مؤكدا بأن الأهلي افتقد مهاجمين مميزين رحلوا عنه خلال السنوات الماضية مثل وليد آزارو.

وأوضح أنه كان يتمنى التعاقد مع مهاجم لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الاعارة، ولكن في النهاية بقاء محمد شريف كان أفضل للأهلي من ضم موديست، الذي ظهر بعيدًا تمامًا ولم يقدم اي لمحة فنية، وهناك لاعبين في هذا السن يكون هدفها الأول هو الحصول على المال فقط".

وأكد أن الأهلي في الشوط الثاني أمام سيمبا لم يكن جيدًا، رغم أن مارسيل كولر يدير المواجهات في نصفها الثاني بشكل جيد، ولا أعرف سر التراجع البدني وإهدار الفرص الكثيرة بهذا الشكل، والأهداف المُهدرة جعلت المنافس يتقدم في النتيجة، لكن هناك ملحوظة وهي التمريرات الخاطئة والانانية المفرطة من جانب اللاعبين وإضاعة الأهداف من تاو والشحات وكهربا، وأداء أليو ديانج كان عليه علامة استفهام.

وأكمل: "هبوط المستوى البدني للأهلي في الشوط الثاني غير مفهوم، وقلق جدًا من مواجهة الأهلي وصنداونز خصوصا أن الفريق الجنوب إفريقي يضم لاعبين مميزين في خط الوسط والهجوم بعيدًا عن المستوى الدفاعي الذي يعتبر أقل خطوطه".

وتابع: "الأمور تغيرت في السفريات كثيرًا عما كان يحدث مسبقًا، الفرق المصرية أصبحت تسافر بطائرة خاصة، ويتم الحجز في فنادق مميزة، وموضوع الإجهاد لن يكون مبرر للاعبي الأهلي في المباراة المقبلة، والفريق الأحمر يضم لاعبين كثيرين ومعظمهم على نفس المستوى، والجميع أشاد بالتدوير الذي كان يقوم به مارسيل كولر في الموسم الماضي".

وأشار إلى أن الأهلي يعاني عندما يواجه فريق منظم داخل الملعب، ولذلك قد يترك الاستحواذ للمنافس، وتركيز لاعبي الوسط ليس في نفس الحالة التي كانوا عليها في الموسم الماضي، خصوصًا مروان عطية الذي اندهشت لقيامه بالتمرير الخاطئ في كرة الهدف الذي سكن شباك الأهلي، وعليه أن يقاتل مجددًا لحجز مكانه الأساسي، ولا أعرف هل يعاني من إجهاد وكان يحتاج لراحة أكبر أم لا، لكن عليه أن يزيد من معدل الجري داخل الملعب لتحقيق الاستمرارية.

وتوقع مشاركة أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور الاقرب لبدء المباراة القادمة، ومحمد مجدي أفشة لن يبدأ أساسيًا أمام صنداونز رغم تألقه مؤخرًا في المباريات الأخيرة.