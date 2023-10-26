هشام نصر عن بيان الاتحاد الدولي لليد: لا يشغل تفكيري حاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد أحمد حسام "ميدو" ، لاعب نادي الزمالك ومننخب مصر ااسابق، أن الأزمة التي دارت بين هشام نصر نائب رئيس الزمالك والاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى غريبة على أسرة اللعبة.

وقال "ميدو" عبر برنامج "الريمونتادا" المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأربعاء، إن الأزمة سببها كسر الفقاعة الطبية في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2019 التي أقيمت في مصر.

وأشار إلى أن القرار الذي حصل عليه هشام نصر من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أدى لتكهنات حول مصير مجلس إدارة اتحاد اليد، موضحاً أن الاتحاد الدولي أصدر بياناً رسمياً أكد رفض مجلس جديد للاتحاد المصري وهو أمر يؤكد مشكلة داخل أسرة اللعبة.

من جانبه أوضح هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أنه فوجئ بالبيان الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد بتأكيد استمرار اللجنة المؤقتة لإدارة المجلس.

وأشار إلى أن الحكم صدر من أكبر هيئة قضائية في مجال الرياضة وهي محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وتابع: "محكمة كاس هي الأكبر في مجال الرياضة ، ولا مجال لتأويل هذا الحكم، مضيفا: "الأمر أصبح لا يشغل تفكيري حالياً لأنني الآن نائب لرئيس نادي الزمالك وأمامنا مهمة كبيرة وشاقة داخل القلعة البيضاء".