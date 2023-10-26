مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تقام اليوم الخميس الكثير من المواجهات القوية، حيث تقام 15 مباراة في الدوري الأوروبي، بجانب مباراتين في السوبر الأفريقي و ثلاث مباريات بالدوري السعودي.

ويستعرض لكم "الخليج 365" مواعيد مباريات يوم الخميس 26 أكتوبر:

الدوري الأوروبي

مارسيليا ضد ايك اثينا - 7.45 مساء - beIN SPORTS 4

أوليمبياكوس ضد وست هام يونايتد - 7.45 مساء - beIN SPORTS 1

لشبونة ضد راكوف - 7.45 مساء - beIN SPORTS XTRA 3

سبارتا براج ضد جلاسكو رينجرز - 7.45 مساء

أتالانتا ضد شتورم جراتس - 7.45 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

ريال بيتيس ضد ليماسول - 7.45 مساء - beIN SPORTS 3

مولده ضد هاكين - 7.45 مساء

فرايبورج ضد توبولا - 7.45 مساء - beIN SPORTS 5

باير ليفركوزن ضد كاراباغ أجدام - 10 مساء - beIN SPORTS 5

برايتون ضد أياكس امستردام - 10 مساء - beIN SPORTS 2

ليفربول ضد تولوز - 10 مساء - beIN SPORTS 1

رين ضد باناثينايكوس - 10 مساء - beIN SPORTS 4

سان جيلواز ضد لاسك لينز - 10 مساء

شيريف تيراسبول ضد سيرفيت - 10 مساء

روما ضد سلافيا براج - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الإفريقي

الترجي الرياضي ضد مازيمبي - 6 مساء - beIN SPORTS

الوداد البيضاوي ضد انيمبا - 9 مساء - beIN SPORTS

الدوري السعودي

الخليج ضد التعاون - 6 مساء - SSC

ضمك ضد الأخدود - 6 مساء - SSC

الاتحاد ضد الحزم - 9 مساء - SSC