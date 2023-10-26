مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
تقام اليوم الخميس الكثير من المواجهات القوية، حيث تقام 15 مباراة في الدوري الأوروبي، بجانب مباراتين في السوبر الأفريقي و ثلاث مباريات بالدوري السعودي.
ويستعرض لكم "الخليج 365" مواعيد مباريات يوم الخميس 26 أكتوبر:
الدوري الأوروبي
مارسيليا ضد ايك اثينا - 7.45 مساء - beIN SPORTS 4
أوليمبياكوس ضد وست هام يونايتد - 7.45 مساء - beIN SPORTS 1
لشبونة ضد راكوف - 7.45 مساء - beIN SPORTS XTRA 3
سبارتا براج ضد جلاسكو رينجرز - 7.45 مساء
أتالانتا ضد شتورم جراتس - 7.45 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
ريال بيتيس ضد ليماسول - 7.45 مساء - beIN SPORTS 3
مولده ضد هاكين - 7.45 مساء
فرايبورج ضد توبولا - 7.45 مساء - beIN SPORTS 5
باير ليفركوزن ضد كاراباغ أجدام - 10 مساء - beIN SPORTS 5
برايتون ضد أياكس امستردام - 10 مساء - beIN SPORTS 2
ليفربول ضد تولوز - 10 مساء - beIN SPORTS 1
رين ضد باناثينايكوس - 10 مساء - beIN SPORTS 4
سان جيلواز ضد لاسك لينز - 10 مساء
شيريف تيراسبول ضد سيرفيت - 10 مساء
روما ضد سلافيا براج - 10 مساء - beIN SPORTS 3
الدوري الإفريقي
الترجي الرياضي ضد مازيمبي - 6 مساء - beIN SPORTS
الوداد البيضاوي ضد انيمبا - 9 مساء - beIN SPORTS
الدوري السعودي
الخليج ضد التعاون - 6 مساء - SSC
ضمك ضد الأخدود - 6 مساء - SSC
الاتحاد ضد الحزم - 9 مساء - SSC