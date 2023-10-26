روي فيتوريا يدرس ضم شيكابالا لمعسكر المنتخب في نوفمبر القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن إحتمالية إنضمام أحد نجوم فريق كرة القدم بنادي الزمالك، لصفوف منتخب مصر خلال المعسكر القادم.

وقال "شبانة"، عبر برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية "اي تي سي"، مساء الأربعاء، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، منبهر بإمكانيات محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، ويدرس إمكانية ضمه لصفوف المنتخب.

وأضاف أن شيكابالا يقدم مستوى طيب مع الزمالك منذ بداية الموسم، لذلك فإنه بات مرشح للانضمام للمنتخب المصري في معسكر شهر نوفمبر المقبل، متابعًا: "فيتوريا يفكر جديا في ضم شيكابالا في معسكر نوفمبر، استعدادًا لانطلاقة تصفيات كأس العالم أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر ثم مواجهة سيراليون".

وأوضح أن شيكابالا يلعب في الجبهة اليمنى التي يتواجد فيها زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي، وفيتوريا قام بتقييم بعض اللاعبين بالتصويت لصالح قائد الزمالك الذي يقدم مستوى مبهر منذ بداية الموسم.

وتابع: "أنا سعيد للغاية بإمكانية انضمام شيكابالا، وبفكرة صاحب الـ37 عاما في صفوف منتخب مصر، وأنه لا ييأس مطلقا ولازال يواصل رحلة كفاحه في الملعب، ويمتلك صفقات القيادة، كما أنه أصبح أكثر ملتزمًا، ولديه تأثير كبير داخل المستطيل الأخضر".