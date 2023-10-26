مدرب كايزر تشيفز: مواجهة الأهلي وصن داونز صعبة وهذا هو الفارق بين موسيماني وكولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال كيفن جونسون ، المدير الفني المؤقت لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ، إن المباراة التي تجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الإفريقي ستكون مختلفة عن اللقاءات السابقة.

وأوضح "جونسون"، في لقائه عبر برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الأربعاء، أن الأهلي نادي القرن في أفريقيا والمنافسة ستكون قوية وكبيرة وصعبة بين الفريقين خاصة أن البطولة مختلفة.

وأضاف أن صن داونز بنسبة كبيرة سيفقد خدمات بيتر شالوليلي للإصابة ولديه غياب مؤثر في خط الدفاع بعد طرد مافولا، مضيفًا أن الأهلي خسر بالفعل في زيارات سابقة أمام صن داونز ولكن المواجهة تبقى صعبة ومختلفة.

وأكد مدرب كايزر تشيفز أن الفارق والاختلاف بين الأهلي في عهد بيتسو موسيماني وفي عهد مارسيل كولر، لكن لا يوجد اختلاف كبير بين الفترتين لأن الأهلي نادي القرن ويدرك جيداً أنه يلعب لتحقيق البطولات.

وأشار إلى أن الاختلاف فقط في وقت موسيماني وحينها كنت مساعداً له أن الأهلي كان لديه جيل مستمر منذ فترة ولكن مع كولر هناك تغييرات حدثت بضم مهاجم جديد كما أن عمرو السولية لا يلعب وحمدي فتحي رحل عن الفريق، لافتًا إلى أنه هناك تجديد للدماء في صفوف الأهلي ولكن العقلية تبقى واحدة كما قلت لأن الأهلي نادي القرن.