شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى تاسع جولات مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الجزيرة بنتيجة 39/29 فى إطار الجولة التاسعة بدورى المرتبط بالمحترفين للموسم المحلى 2023/2024، وشهدت نفس الجولة فوز الزمالك على العبور بنتيجة 34/28.

بينما تشهد الجولة العاشرة المحدد لها الأربعاء المقبل لقاءات بين كل من البنك الأهلى مع الأهلى، وسبورتنج مع الجزيرة، وهليوبوليس مع الترسانة، وطلائع الجيش مع الأوليمبى، والطيران مع أصحاب الجياد، والزمالك مع الشمس، والزهور مع سموحة، والمعادى مع العبور.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.