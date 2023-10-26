شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: أحمد فتوح يجدد للزمالك قبل يناير.. وعقد إمام عاشور كان 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه قام بتجديد التعاقد مع لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلى الحالي إمام عاشور لمدة 4 سنوات، بقيمة مالية ثابتة، ولكن لم يتم توثيق العقود بالاتحاد المصرى لكرة القدم من قبل مجلس إدارة النادى السابق، بسبب وجود توقيع حسين لبيب على العقود فقط، وهذا الأمر حدث مع لاعبين آخرين مثل عبد الله جمعة وأحمد سيد "زيزو" ومحمود "الونش".

وأوضح حسين السيد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى أحمد شوبير، قائلا: "أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك سوف يتم تجديد عقده مع القلعة البيضاء قبل شهر يناير القادم، ولكن لم أجلس مع اللاعب حتى الآن، وسوف يتم تقديره ماليا مثل باقي زملائة لأنه من أبناء النادى".

وأشار حسين السيد إلى أن فريق الزمالك لكرة القدم لديه 8 لاعبين ستنتهى عقودهم هذا الموسم، موضحا: "نقوم حاليا بوضع خطة لتجديد عقودهم ثم نقوم بعقد جلسة مع المدير الفني الكولومبي أوسوريو لمعرفة طلباته لتدعيم الفريق قبل انتقالات يناير المقبلة، ثم تتم محاسبة المدير الفني على النتائج وتحديد موقفه من البقاء أو رحيله".