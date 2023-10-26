شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن جونسون: مواجهة الأهلي وصنداونز خارج التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى كيفن جونسون، المدير الفني الحالي لكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مدرب الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي وصنداونز بالدوري الأفريقي خارج التوقعات.

وقال جونسون، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أعتقد أنها ستكون مباراة شيقة ورائعة، وحدث تغييرات عديدة في صفوف كلا الفريقين منذ آخر لقاء بينهما".

وأضاف: "شالوليلي هو أفضل مهاجم في صفوف صنداونز وأحد أهم المهاجمين في جنوب أفريقيا في الوقت الحالي، وغيابه سيكون مؤثرا".

وتابع: "لقد تابعت الأهلي ضد سميبا، والفريق ظهر بشكل جيد خارج أرضه، ولا يمكن التنبؤ بالنتائج في هذه البطولة". وأوضح: "فوز صنداونز على الأهلي بخماسية لم تكن مفاجأة، فالفريق لعب بقوة كبيرة وكان متفوقا".