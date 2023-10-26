الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجيل

قرّرت إدارة أحد أندية دوري المحترفين تأجيل المفاوضات مع لاعب دولي سابق ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، بعدما تراجع مردوده في الفترة الماضية وأصبح خارج حسابات الجهاز الفني.

تحكيم

علمت «الإمارات اليوم» أن مباراة العين المقبلة أمام فريق الإمارات في استاد هزاع بن زايد ضمن بطولة الدوري سيديرها طاقم تحكيم محلي، إذ لم يقدّم النادي طلباً للاستعانة بطاقم أجنبي على غرار المباريات الثلاث السابقة التي أدارها حكام أجانب.

«أكشن»

انتقد مقدم برنامج أكشن على قناة «إم بي سي» السعودي وليد الفراج، المستوى الذي ظهر به فريق الفيحاء خلال خسارته أمام العين 1-4 في دوري أبطال آسيا، وقال في برنامجه «مع احترامي للفيحاء من المفترض ألا يمثل الكرة السعودية إلا الفرق القوية».