الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - السوبر ليغ الإفريقي
الترجي - مازيمبي 19:00
الوداد الرياضي - إنييمبا 22:00
الدوري السعودي
ضمك - الأخدود 16:00
الخليج - التعاون 19:00
الاتحاد - الحزم 22:00
الدوري الأوروبي
أولمبياكوس - وست هام يونايتد 20:45
مارسيليا - آيك أثينا 20:45
برايتون - أياكس أمستردام 23:00
روما - سلافيا براغ 23:00
ليفربول - تولوز 23:00
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