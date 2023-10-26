اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - السوبر ليغ الإفريقي

الترجي - مازيمبي 19:00

الوداد الرياضي - إنييمبا 22:00

الدوري السعودي

ضمك - الأخدود 16:00

الخليج - التعاون 19:00

الاتحاد - الحزم 22:00

الدوري الأوروبي

أولمبياكوس - وست هام يونايتد 20:45

مارسيليا - آيك أثينا 20:45

برايتون - أياكس أمستردام 23:00

روما - سلافيا براغ 23:00

- تولوز 23:00

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