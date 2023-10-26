الامارات | إسبانيا تتصدر «مونديال غولف السيدات» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت إسبانيا، أمس، برصيد سبع ضربات تحت المعدل، ترتيب الجولة الأولى للنسخة الـ30 من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» للغولف، التي تقام في نادي أبوظبي للغولف بمشاركة 36 فريقاً من حول العالم.

وجاء تفوق المنتخب الإسباني (أحد أبرز المرشحين للحصول على اللقب)، ليتقدم بفارق ضربة واحدة عن المنتخب الكندي الذي أنهى الجولة الأولى برصيد ست ضربات تحت المعدل، وحلّ المنتخب الإيرلندي ثالثاً برصيد خمس ضربات تحت المعدل، وتشارك المركز الرابع منتخبات الهند وكوريا الجنوبية وألمانيا برصيد أربع ضربات تحت المعدل. وحقق الفريق الإماراتي في أول مشاركة له بتاريخ البطولة، نتيجة مشجعة بتسجيل ست ضربات فوق المعدل، بعدما تم احتساب أفضل نتيجتين سجلتهما لارا الشايب برصيد ضربتين فوق المعدل، وانتصار ريتش أربع ضربات فوق المعدل، فيما سجلت جيمي كاميرو ست ضربات تحت المعدل.

وتشاركت أربع لاعبات صدارة ترتيب منافسات الفردي، وهن: الإسبانية كايتانا فرنانديز جارسيا-بوجيو، والإيرلندية سارة بيرني، والهندية أفاني براشانث، واليابانية ماميكا شينشي برصيد أربع ضربات تحت المعدل.