الامارات | الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت بعثة الإمارات، أمس، رصيدها في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية إلى 6 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، خلال منافسات اليوم الثالث من الدورة المقامة حالياً بهانغتشو في الصين.

وأضاف منتخبا ألعاب القوى والرماية ثلاث ميداليات جديدة إلى المحصلة الإجمالية، عن طريق ثنائي فتيات الإمارات نورة الكتبي (ذهبية)، وذكره الكعبي (برونزية) في منافسات دفع الجلة، وسيف النعيمي (برونزية) في رماية البندقية. واستطاع الثنائي نورة الكتبي وذكره الكعبي فرض سيطرتهما في منافسات دفع الجلة للسيدات فئة F32، التي أقيمت على مضمار ملعب هوانغ لونغ، حيث فازت نورة بالمركز الأول محققة مسافة 5.94 أمتار، ونالت ذكره المركز الثالث بمسافة 4.11 أمتار، فيما حصلت الإيرانية براستو حبيبي على المركز الثاني بمسافة 5.49 أمتار.

وهذه هي الميدالية الثانية لذكره الكعبي في الدورة بعد ميداليتها، أمس، في رمي الصولجان.

وأضاف سيف النعيمي البرونزية الثانية للبعثة في منافسات بندقية الهواء (10 أمتار مختلط وضعية الرقود لفئة SH1)، بعدما حل ثالثاً بـ230.3 نقطة، فيما فاز التايلاندي اتيدت إنتانون بالمركز الأول بـ253.3 نقطة، وحلت الصينية هوانيو شي في المركز الثاني بـ253.1 نقطة.

واعتبر سيف النعيمي أن تحقيقه الميدالية البرونزية امتداد لإنجازات رياضة الرماية الإماراتية في مختلف البطولات السابقة، وحافز جديد لتحقيق المزيد.

وقال: «منتخب الرماية عازم على تحقيق الإنجازات والحفاظ على التفوق والريادة، بداية بميدالية زميلي سيف الظاهري، أمس، مروراً بالميدالية التي تحققت اليوم، والمنتخب قادر على تحقيق مزيد من الميداليات قبل ختام الدورة».

من جانبه أكد مدير البعثة ذيبان المهيري، أن ما تحقق من إنجازات في الدورة حتى الآن، من خلال حصد ست ميداليات ملونة، يجسد حجم الجهود المبذولة مع جميع المنتخبات، ويعكس في الوقت نفسه، الاهتمام المتزايد من قبل الدولة برياضة أصحاب الهمم.

وفي باقي النتائج، حلت سهام الرشيدي في المركز السابع في مسابقة رمي القرص للسيدات فئة (F56)، واحتلت عائشة المهيري المركز الرابع في مسابقة بندقية الهواء (10 أمتار وقوف مختلط لفئة SH2)، في حين خرجت منى حسن وعائشة الشامسي من تصفيات المسابقة نفسها.

وخرجت مريم الظنحاني لاعبة منتخب الجودو، من الدور الأول لمسابقة وزن فوق 70 كيلوغراماً فئة «T1».

منافسات اليوم

يخوض اليوم خمسة لاعبين ولاعبات في ألعاب القوى، منافسات اليوم الرابع، حيث يشارك الثنائي أحمد المازمي وأحمد الحوسني في مسابقة رمي الرمح لفئة «F33»، وينافس محمد الكعبي في دفع الجلة فئة «F36»، وعباد علي في رمي القرص فئة «F37»، وفي جانب السيدات تشارك عائشة الخالدي في مسابقة دفع الجلة للسيدات فئة «F33».

وفي الرماية يخوض الثلاثي عبدالله سلطان العرياني وعبيد الدهماني وسيف النعيمي منافسات البندقية 50 متراً (من وضع الرقود لفئة SH1). وستكون رفعات القوة على موعد مع ظهورها الأول، عبر مشاركة هيفاء النقبي في مسابقة وزن 67 كيلوغراماً، وعادل شانبيه في مسابقة وزن 88 كيلوغراماً. وستدشن الدراجات الهوائية منافساتها في الدورة من خلال مشاركة الثلاثي عبدالله البلوشي وأحمد البدواوي وسلامة الخاطري، في سباق «ضد الساعة» لمسافة 18.5 كيلومتراً، فئة «C5»، والثنائي إياد أحبابي وسعيد الظاهري لمسافة 13.7 كيلومتراً لفئتي «H3» و«H4».