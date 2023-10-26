الامارات | عمر الحمادي.. مشوار مميز لـ 16 سنة مع منتخب السباحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سباح نادي الوصل ومنتخب الإمارات، عمر الحمادي، أن «البطولة العربية السادسة للسباحة تُعدّ فرصة مثالية لسباحي المنتخب الشباب للتعود على البطولات الكبرى في بداية مشوارهم، وكذلك لكي يحقق المنتخب إنجازاً عربياً جديداً». وعلى المستوى الشخصي يتطلع إلى زيادة رصيده من الميداليات العربية.

ويمثل المنتخب 10 سباحين وسباحات في البطولة التي تقام في أبوظبي من 27 إلى 30 الجاري، في مسبح مدينة محمد بن زايد.

وإلى جانب الحمادي، الذي يُعدّ الأكبر سناً، يشارك أيضاً: سالم غالب، سعيد يحيى، يوسف الشامسي، عيد المجيني، وحسين الصايغ. ومشاركة أربع سباحات هن: الشقيقات مهرة ومها وميرة الشحي، وعائشة المهيري، وبقيادة المدرب مروان الحتاوي.

وعن مشواره في السباحة قال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت السباحة عام 2001 وأنا مستمر حتى اليوم، ومثلت المنتخب في بطولات عربية وخليجية وعالمية بداية من عام 2007 وعلى مدار 16 عاماً حتى اليوم». وعن أبرز إنجازاته قال: «الوصول إلى التصفيات النهائية في كأس العالم في أربع بطولات، منها اثنتان أقيمتا في دبي، وبطولة في قطر، وأخرى في هونغ كونغ، وكان أبرز مركز هو السادس في كأس العالم بدبي». وأشار إلى أن سبب استمراره في اللعبة حتى الآن هو أسلوب حياته الرياضي، من انتظام في التدريبات والنوم مبكراً، إضافة إلى مساعدة جهة عمله في ذلك، كونه موظف في شرطة دبي.

وعن البطولة العربية المقبلة، قال: «بطولة قوية، ونستعد جيداً لها، وأنا السباح الوحيد من فريق العمومي المشارك، أما بقية السباحين فجميعهم من السباحين الصغار، وانتظمنا في معسكر داخلي. تشارك في البطولة كل الدول العربية، وقادرون على أن نحقق إنجازاً عربياً جديداً للسباحة الإماراتية».

وأكد أن «اتحاد السباحة نظم كأس الإمارات، وكانت فرصة لاختيار سباحين جدد وشباب للمنتخب»، وأشار إلى أن غياب يوسف المطروشي، سيكون مؤثراً بسبب وجوده في أميركا، لكن يبقى المنتخب قادراً على تقديم نتائج جيدة. وشارك الحمادي في الفترة الأخيرة في دورة الألعاب العالمية للشرطة في كندا أغسطس الماضي، وحقق أربع ميداليات، كما شارك في الألعاب الخليجية بالكويت والألعاب الآسيوية الأخيرة في الصين.