الامارات | محمد قاسم: فوز «يونايتد إف سي» بسداسية على سيتي ليس مفاجأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير فريق «يونايتد إف سي»، اللاعب الدولي السابق، محمد قاسم، إن «فوز الفريق بسداسية على سيتي ليس مفاجأة»، وقال إنه انتصار مستحق بالأداء والنتيجة. وجاء الفوز بنتيجة 6-2 ضمن الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى.

وأكد محمد قاسم لـ«الإمارات اليوم» أن «الفوز مستحق بالأداء والنتيجة، ويعكس قيمة الفريق، رغم كونه وافداً حديثاً على الدوري». وقال إن النتيجة ليست مفاجئة، بالنظر إلى ما يتمتع به لاعبو الفريق من إمكانات فنية، وكذلك بالنظر إلى عمل مدرب الفريق، الفرنسي جون لوفيل». وأضاف: «الفوز جاء نتيجة قراءة فنية دقيقة للمدرب، بعد أن تعرض فريقنا لخسارة غير مستحقة أمام سيتي في الدور التمهيدي للكأس، بعد اللجوء لضربات الجزاء الترجيحية، وخروجنا من التصفيات، ما دعانا إلى الاستعداد المثالي لرد الاعتبار».

وتابع: «أسهمت الخسارة في الكأس في شحن عزيمة اللاعبين والجهازين الفني والإداري لتعويضها في الدوري، ولذلك كانت الاستعدادات مكثفة من قبل المدرب، والذي حلل أداء ونتيجة آخر مباراة بشكل دقيق، معززاً الإيجابيات ومعالجاً للسلبيات، وبجهود اللاعبين تمكن الفريق من تحقيق هذه النتيجة التي قادت الفريق للمركز الرابع بـ10 نقاط».