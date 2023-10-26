الامارات | 7 ميداليات لـ «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» في «دولية قطر للتايكواندو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس سبع ميداليات، خلال مشاركته في بطولة قطر الدولية للتايكواندو المصنفة (G1). وجاءت الميداليات من خلال ذهبية سعود عمر في وزن تحت 48 كلغ، وذهبية مريم جاسم في وزن تحت 50 كلغ، وفضية لكل من عبدالعزيز أحمد الزوين في وزن تحت 68 كلغ، وعمر لؤي في وزن تحت 52 كلغ، وثلاث برونزيات من خلال سعيد سالم في وزن تحت 30 كلغ، وأحمد بشير في فئة الناشئين لطول تحت 152 سنتيمتراً، ويحيى عمر فوق 180 سنتيمتراً. وضمت البعثة: مدير إدارة التدريب الرياضي عبدالعزيز الحمادي، والمدير الفني للتايكواندو الدكتور علي علوي، والمدرب محمد بحاري.

وحظي اللاعبون باستقبال بالورود لدى عودتهم عبر مطار الشارقة الدولي، بحضور المديرة التنفيذية للنادي، المهندسة هنادي خليفة الكابوري، وأولياء الأمور.