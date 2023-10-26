الامارات | الإمارات تواجه الهند في انطلاقة مونديال كرة القدم المصغرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة لمونديال كرة القدم المصغرة «ميني فوتبول»، التي تُقام لأول مرة في الشرق الأوسط بضيافة الإمارات، من 26 الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.

وتشهد البطولة التي تقام كل عامين مشاركة 32 منتخباً تم توزيعها على ثماني مجموعات، بواقع أربعة منتخبات لكل مجموعة، ليتأهل أول منتخبين إلى الأدوار الإقصائية التي تشمل دور الـ16، والدور ربع النهائي، ومن ثم نصف النهائي، والمباراة النهائية.

ويُقام حفل الافتتاح اليوم بجزيرة المرجان في رأس الخيمة، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة، وسفراء الدول المشاركة. ويفتتح منتخب الإمارات مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره الهندي عند العاشرة مساء، فيما تشهد المنافسة سبع مباريات أخرى في أوقات مختلفة، ويواجه منتخب المكسيك «حامل اللقب» منتخب أيرلندا، وتلعب غواتيمالا مع جورجيا، ومصر مع الكويت، وأميركا مع إسبانيا، وكازاخستان مع غانا، ورمانيا والبحرين، وأوكرانيا والجزائر.

وأكد المدير الفني لمنتخب الإمارات جاسم البحري، أن إقامة البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط تعزز فرص انتشار اللعبة في الدولة، لاسيما أنها تتيح فرصة جيدة لمشاركة اللاعبين المواطنين، وإبراز مواهبهم ومشاركتهم بصفوف المنتخب في الاستحقاقات الدولية.