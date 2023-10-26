الامارات | تأجيل سباق السفن الشراعية 60 قدماً يوماً واحداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، يوماً واحداً ليقام الأحد المقبل بدلاً من السبت، وذلك بسبب حالة البحر المتوقعة في الخليج العربي خلال الساعات المقبلة. ويستعد النادي لتنظيم السباق المرتقب الذي يأخذ أهمية خاصة عند أهل البحر، باعتبار أن السباق يمثل الفئة الأكبر والأكثر شعبية التي تجمع نخبة من المُلّاك والنواخذة والبحارة، وكذلك السباق الأطول مسافة، حيث ينطلق في العادة من عمق مياه الخليج لمسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً.

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي مشرف عام السباق في تصريح صحافي: «النشرة الجوية حسب الرصد لن تكون ملائمة للسباق يوم السبت، فيما ستتحسن بشكل كبير الأحد المقبل، لذلك تم تأجيل السباق لمدة 24 ساعة فقط».