الامارات | الشارقة يبحث عن فوز طال انتظاره أمام شباب الأهلي في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق الشارقة، مساء اليوم، عن رد اعتبار 581 يوماً لم يحقق خلالها الفوز أمام ضيفه شباب الأهلي في دوري السلة، وذلك حين يلتقيان الساعة السابعة والنصف ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي. وكان آخر فوز للشارقة على شباب الأهلي في 23 مارس 2022، بنتيجة (80-74) في إياب الدور النهائي لدوري 2021-2022.

وضمن الجولة نفسها، يلتقي النصر ومستضيفه الوصل، على أن يحل الظفرة ضيفاً على البطائح.

ويتطلع شباب الأهلي في لقاء الشارقة إلى تأكيد أحقيته بصدارة الترتيب العام وحصد الانتصار الرابع على التوالي، والارتقاء للنقطة الثامنة. وعلى الطرف الآخر، ينشد الشارقة تحقيق انتصاره الثالث وخطف النقطة السادسة لتقليص الفارق مع المتصدر.

ويحمل لقاء الجارين الوصل والنصر عنوان فض الشراكة التي تجمعهما في مركز الوصافة ورصيد النقاط الأربع، جنباً إلى جنب مع الشارقة والبطائح.

وفي ثالث المباريات، يتسلح البطائح بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثاني، فيما ينشد الظفرة خطف انتصاره الأول في (الدور التمهيدي)، بما يمنحه رصيد النقاط الأربع والتخلي عن المركز الأخير لمصلحة الوحدة صاحب النقاط الثلاث، والذي يخضع للراحة الإجبارية في هذه الجولة.