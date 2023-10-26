الامارات | «بلدية دبي» يتوج بلقب كرة القدم في «الدورة العمالية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق بلدية دبي بلقب بطولة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية»، التي تستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 ألعاباً رياضية، هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي. وشارك 689 لاعباً من مختلف الجنسيات والأعمار في بطولة كرة القدم التي أقيمت على ملاعب شركة دتكو بمنطقة جبل علي.

وفاز فريق بلدية دبي بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق الأحواض الجافة العالمية في دبي بالضربات الترجيحية (3-2) في النهائي، وحل فريق شركة فارنك في المركز الثالث. وتوج اللاعب وليد من بلدية دبي بلقب أفضل لاعب، كما فاز توماس أنتوي من شركة فارنك بلقب اللاعب الواعد، وحصل أميدو على لقب أفضل حارس.

وفي ختام البطولة، قام عبدالله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات.

• شارك 689 لاعباً من مختلف الجنسيات والأعمار في بطولة كرة القدم التي أقيمت على ملاعب شركة دتكو.