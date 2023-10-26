الامارات | ذهبيتان لمنتخب الجوجيتسو في «دورة الرياض للألعاب القتالية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل منتخب الجوجيتسو مشواره في دورة الألعاب القتالية العالمية (الرياض 2023) بذهبيتين حققهما عمر السويدي في وزن 56 كيلوغراماً، وسعيد الكبيسي في وزن 85 كيلوغراماً. وواصل المنتخب أداءه القوي على بساط البطولة التي يشارك فيها بخمسة لاعبين هم: عمر السويدي (56 كيلوغراماً)، وخالد الشحي (62 كيلوغراماً)، وسعيد الكبيسي (85 كيلوغراماً)، وعبدالله الكبيسي (94 كيلوغراماً)، وحصة الشامسي (52 كيلوغراماً).

ويأتي هذا النجاح الجديد للمنتخب في أعقاب الإنجاز التاريخي الذي حققه في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» الشهر الجاري. وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن أبطال المنتخب قدموا أداء قوياً في منافسات اليوم الأول، مرسّخين تفوقهم القاري والدولي بأبهى صورة، وأثبتوا مجدداً أنهم من معدن الأبطال المتعطشين دوماً إلى اعتلاء منصات التتويج، وتشريف الوطن بما يليق بمكانته الرائدة على خارطة الجوجيتسو العالمية.