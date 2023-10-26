الامارات | 29 دولة تشارك في «آسيوية أبوظبي للأوبتمست»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يوم الأحد المقبل، منافسات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، والرابطة الدولية لقوارب الأوبتمست، ورعاية أبوظبي البحرية وبنك المارية المحلي.

وجاء الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي عقد في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، ومدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي للأوبتمست، أجاي نارانج.

وتشهد البطولة التي تستضيفها الإمارات لأول مرة، مشاركة قوية لأكثر من 170 متسابقاً من 29 دولة.