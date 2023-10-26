الامارات | «الأبيض» يبدأ مشوار تصفيات مونديال 2026 بمواجهة نيبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم عن جدول مباريات المنتخب الوطني في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسيخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى في التصفيات أمام نظيره النيبالي في 16 نوفمبر المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر. وسيلتقي «الأبيض» في الجولة الثانية أمام منتخب البحرين في 21 من الشهر نفسه على استاد البحرين الوطني، بينما سيلعب في الجولتين الثالثة والرابعة مع منتخب اليمن، حيث سيخوض المباراة الأولى على أرضه في 21 مارس 2024، والمباراة الثانية على خارج أرضه في 26 من الشهر نفسه. في المقابل، يختتم مباريات الدور الثاني بمواجهة نيبال خارج أرضه في 6 يونيو في الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف البحرين على أرضه في 11 يونيو.

• مباراة نيبال ستُقام يوم 16 نوفمبر المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر.