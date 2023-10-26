اشرف بن شرقي يرحب بالعودة لـ الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - فتح نادي الزمالك خطاً للمفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق من أجل عودته من جديد في الفترة المقبلة بعد حل أزمة القيد في يناير المقبل.



وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" نادي الزمالك استطلع رأي المغربي أشرف بن شرقي من أجل العودة إلى الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل بعد حل أزمة القيد في يناير المقبل".

وتابع:" المغربي أشرف بن شرقي رحب بفكرة العودة إلى نادي الزمالك من جديد في الفترة المقبلة ".

وأضاف: " هناك اتجاه داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بتجديد عقد ٧ لاعبين من الفريق على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد فتوح خلال الفترة المقبلة ".

وأتم:" هناك لاعبين أيضا سيتم التجديد لهم منهم محمود علاء وسيف الدين الجزيري ومحمد صبحي بالاضافة الي أحمد فتوح وشيكابالا ".