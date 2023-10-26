جونسون: مواجهة الأهلي وصن داونز مختلفة لهذه الأسباب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كافين جونسون، المدير الفني المؤقت لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، إن المباراة التي تجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي الدوري الأفريقي ستكون مختلفة عن اللقاءات السابقة.

وأشار جونسون عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الأهلي نادي القرن في أفريقيا والمنافسة ستكون قوية وكبيرة بين الفريقين خاصة أن البطولة مختلفة.

وأكد أن صن داونز بنسبة كبيرة سيفقد خدمات بيتر شالوليلي للإصابة ولديه غياب مؤثر في خط الدفاع بعد طرد مافولا.

وأوضح أن الأهلي خسر بالفعل في زيارات سابقة أمام صن داونز ولكن المواجهة تبقى صعبة ومختلفة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز :

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري السوبر ليج الإفريقي 2023 يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا.