ميدو: صن داونز سيلاعب الأهلي بهذه الطريقة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو الإعلامي الرياضي ونجم الكرة المصرية السابق عن الأسلوب الذي سيعتمد عليه فريق صن داونز في مواجهة الأهلي المقبلة ببطولة دوري السوبر ليج الأفريقي.

وأكد أحمد حسام ميدو، أن الأسلوب التكتيكي لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي تغير في الفترة الحالية.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن صن داونز مع مدربه رولاني موكوينا يلعب حالياً بتحفظ دفاعي بشكل أكبر مما كان عليه في السابق.

وأضاف:" الأسلوب التكتيكي لبطل جنوب أفريقيا سيكون مختلفاً عما شاهدناه من قبل في مواجهات الأهلي السابقة".

وأشار إلى أن جماهير صن داونز مرعوبة من اسم الأهلي وتاريخه في القارة السمراء رغم أن هناك نتائج سابقة إيجابية للفريق الجنوب أفريقي ضد الأهلي في جنوب أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز :

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري السوبر ليج الإفريقي 2023 يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا.