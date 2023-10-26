ضياء السيد: محمد صلاح تبرع بأكثر من 10 ملايين دولار لغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، قدم ما عليه في ما يثار بالوقت الحالي تجاه أهالي غزة.

وتابع السيد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "صلاح تبرع بأكثر من 10 ملايين دولار وأكبر من هذا المبلغ بمراحل".

وأضاف ضياء السيد: "المزايدات مستمرة ولن يسكت أي شخص ضد الانتقاد لمجرد الانتقاد، اللاعب تبرع طالبوه بالتحدث، تحدث أيضًا قالوا تأخر في الحديث، ولكن اللاعب قدم ما عليه وأكثر".

وتطرق ضياء السيد للحديث عن مباراة الأهلي المقبلة أمام صنداونز قائلاً: " ضيق الوقت لن يخدم كولر، وسيعتمد بشكل أكبر على العامل النفسي ".

وأكمل: " أفضل الاعتماد على رضا سليم في التشكيل الأساسي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، على حساب حسين الشحات من أجل الاستفادة من تحركاته ".

واختتم: " أنتوني موديست مهاجم كبير وظهر بمستوى مميز مع فريقه بآخر موسمين ولكن غيابه 4 أشهر عن التدريبات تؤثر عليه، ويحتاج للدعم وتجهيزه بشكل أكبر، وقد ينفجر فنيًا بالمباريات المقبلة".