مدرب كايزر تشيفز يوضح الفارق بين أهلي "كولر" و "موسيماني"

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح كافين جونسون، المدير الفني الجديد لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، الفارق والاختلاف بين الأهلي في عهد بيتسو موسيماني وفي عهد مارسيل كولر.

وقال جونسون عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه لا يوجد اختلاف كبير بين الفترتين لأن الأهلي نادي القرن ويدرك جيداً أنه يلعب لتحقيق البطولات.

وأضاف:" الاختلاف فقط في وقت موسيماني وحينها كنت مساعداً له أن الأهلي كان لديه جيل مستمر منذ فترة ولكن مع كولر هناك تغييرات تحدث بضم مهاجم جديد كما أن عمرو السولية لا يلعب وحمدي فتحي رحل عن الفريق".

وأشار إلى أن هناك تجديد للدماء في صفوف الأهلي ولكن العقلية تبقى واحدة كما قلت لأن الأهلي نادي القرن.