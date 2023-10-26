شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يصرف مكافأة الفوز على الإسماعيلى قبل مواجهة الجونة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو من من إدارة ناديه صرف مكافأة الفوز على الإسماعيلي، لاستمرار الصحوة التي يعيشها الفريق، بعد تحقيق الانتصار الأول والوصول للنقطة الرابعة، بعد بداية متعثرة في أول 3 جولات وتحقيق نقطة وحيدة.

وخاض الفريق لقاء الإسماعيلي بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، وخط الدفاع: عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، عزمي غوما، وخط الوسط: كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي، أحمد البحراوي، وخط الهجوم: سيف تيري، عمرو جمال.

ونجح فريق فاركو في الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف، عن طريق رزق حمرون في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة دوري نايل المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب فرق الدورى برصيد 10 نقاط، بعد الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى واحدة، ويحل مودرن فيوتشر فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، بالفوز فى 3 مباريات والخسارة فى واحدة، ثم المصرى ثالثا بنفس رصيد نقاط فيوتشر وبفارق الأهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بعدما خاض 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى مثلها برصيد 8 نقاط، وفيما يخص الأهلى فيحل سابعاً برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين فقط ويتبقى له مواجهتان مؤجلتان