دوري الأبطال: هالاند يقود سيتي في حملة الدفاع عن لقبه

الرياص - اسماء السيد - برن: واصل مانشستر سيتي الانكليزي حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثالث تواليا عندما تغلب على مضيفه يونغ بويز السويسري 3 1 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي النروجي إرلينغ هالاند الأربعاء على ملعب "سويس وانكدورف" في برن في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفك هالاند صيامه عن التهديف في المباريات الخمس الاخيرة في الكسابقة القارية العريقة وسجل ثنائيته في الدقيقتين 67 من ركلة جزاء و86 رافعا رصيده الى 37 هدفا في 33 مباراة في المسابقة.

ومنح المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي التقدم لسيتي (48)، وأدرك الكونغولي الديموقراطي ميشاك إيليا التعادل (52)، قبل أن يسجل هالاند ثنائيته. واستعد رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا بأفضل طريقة ممكنة للكلاسيكو الساخن أمام الجار مانشستر يونايتد الأحد على ملعب "أولد ترافورد" ضمن المرحلة العاشرة من الدوري المحلي، فحققه بإراحة أغلب عناصره الأساسية أبرزها فيل فودن والأرجنتيني خوليان ألفاريس وكايل ووكر وجون ستونز والبرتغالي برناردو سيلفا والكرواتي يوشكو غفارديول.

وهو الفوز الثالث تواليا لمانشستر سيتي فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده المباشر لايبزيغ الالماني الفائز على ضيفه النجم الاحمر الصربي 2 1.

واندفع يونغ بويز في بداية المباراة وكاد لاعب وسطه فيليب أوغرينيتش يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة ابعدها حارس المرمى الدولي البرازيلي إيدرسون بصعوبة (1).

ورد لاعب الوسط الدولي الإسباني رودري برأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الايسر (3).

ومرر جاك غريليش كرة عرضية تابعها البرتغالي ماتيوس نونيش فوق العارضة (6)، وثم مرر غريليش كرة عرضية تابعها هالاند "على الطاير" ضعيفة بين يدي الحارس أنتوني راتشيوبي (31).

وكاد نونيش يفعلها عندما سدد غريليش كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من الحارس السويسري وارتطمت بقدم البرتغالي وكانت في طريقها الى المرمى لكن المدافع الغيني محمد كامارا ابعدها في الوقت المناسب من خط المرمى (34).

وتدخل المدافع الدولي الهولندي نايتن أكي في توقيت مناسب وابعد الكرة من امام ساندرو لوبر المتوغل داخل المنطقة وحولها إلى (38)، كاد ورأسية سيدريك إيتن يستغلها برأسية من مسافة قريبة فوق العارضة (39).

وسدد الدولي البلجيكي جيريمي دوكو كرة قوية من داخل المنطقة ابعدها الحارس السويسري خارج الملعب (43).

وتابع حارس مرمى أصحاب الأرض تألقه وأبعد كرة زاحفة قوية لرودري من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية قبل أن يشتتها الدفاع (45).

افتتاح التسجيل

ونجح سيتي في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر مدافعه أكانجي الذي استغل كرة مرتدة من العارضة بعد رأسية للقائد الدولي البرتغالي روبن دياش ابعدها الحارس فتابعها الدولي السويسري داخل المرمى (52).

ولم تدم فرحة سيتي سوى أربع دقائق حيث أدرك يونغ بويز التعادل عندما تلقى إيليا كرة خلف الدفاع من المدافع السنغالي شيخ نياس اثر هجمة مرتدة فانطلق بسرعة ولعبها رائعة ساقطة من خارج المنطقة مستغلا خروج إيدرسون عن عرينه فأسكنها مرماه (52).

وحصل سيتي على ركلة جزاء اثر عرقلة رودري داخل المنطقة من المدافع كامارا فانبرى لها هالاند بنجاح (67).

الضربة القاضية

ووجه هالاند الضربة القاضية لأصحاب الأرض عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من رودري داخل المنطقة فسددها بروعة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (86).

وفي المباراة الثانية في المجموعة، استعاد لايبزيغ توازنه عقب سقوطه أمام سيتي وحقق فوزه الثاني عندما تغلب على ضيفه النجم الاحمر 3 1.

وبكر لايبزيغ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عشرة عبر لاعب وسطه الدولي دافيد راوم اثر تمريرة من الهولندي تشافي سيمونز الذي أضاف الهدف الثاني مطلع لاشوط الثاني (59).