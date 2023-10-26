"فلسطين حرة" في ملاعب أوروبا

الرياص - اسماء السيد - ظهرت أعلام ولافتات تحمل شعار "فلسطين حرة" في عدد من الملاعب في دوريات أوروبية مختلفة خلال الجولة الماضية من المبارايات.

ويشير هذا الأمر إلى ظاهرة ربما لم تكن موجودة بهذا الوضوح من قبل، وأصبحت تنتشر بسرعة كبيرة، خاصة بعدما ساهم الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا" في كسر شعار "لا سياسة في الرياضة".

وحرص أكبر كيانين في مجال كرة القدم، وكذلك اللجنة الأوليمبية الدولية، على إظهار الدعم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، واختفى عندها أي حرج من استخدام الأحداث الرياضية لدعم القضايا السياسية المختلفة. وبالنسبة للعالم العربي، ربما لا توجد قضية في الوقت الراهن تحظى باهتمام كبير مثل قضية الحرب في غزة وإسرائيل.

وخلال مباراة فريقي ريال سوسيداد، وريال مايوركا، في الدوري الإسباني، والتي أقيمت في إقليم الباسك، رفع مشجعو الفريقين عددا كبيرا من الأعلام الفلسطينية التي تحمل عبارة "فلسطين حرة".

كما رفع المشجعون الكوفية الفلسطينية الشهيرة لإظهار الدعم للفلسطينيين.

ومن المعروف أن إقليم الباسك يحاول الانفصال عن إسبانيا، ولدى سكانه قضية سياسية يحاولون التعبير عنها منذ عقود.

وفي واحدة من أبرز مباريات الدوري الإسباني خلال الأسبوع الماضي، كانت الأعلام الفلسطينية حاضرة أيضا في المدرجات، في ملعب رامون سانشيز، معقل فريق إشبيلية، والذي استضاف فريق ريال مدريد.

وفي مباراة أيرلندا الشمالية واليونان، ضمن المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، رفع مشجعو المنتخب الأيرلندي الأعلام الفلسطينية، ورددوا بعض الهتافات المناصرة لغزة.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميير ليغ، كانت الأعلام الفلسطينية حاضرة أيضا في ملعب الأنفيلد، معقل فريق ليفربول، خلال استضافته فريق إيفرتون، ضمن مباريات الجولة الماضية.

وكذلك خلال المباراة الودية بين المنتخب الانجليزي، ونظيره الاسترالي، التي استضافها ملعب ويمبلي الشهير، في العاصمة البريطانية لندن، وقف اللاعبون دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحرب في غزة وإسرائيل، وظهرت عبارة نعي للضحايا على شاشة الملعب الضخمة.

وفي تركيا، رفعت جماهير فريق غلطة سراي التركي، الذي استضاف بايرن ميونيخ الألماني، ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، لافتات عدة خلال المباراة.

وقالت إحدى اللافتات "لو لم تتحرر القدس، فالعالم كله أسير"، بينما قالت أخرى "لقد فقد العالم ضميره في القدس".

وفي الدوري التركي، رفع المشجعون لافته تطالب بـ "الحرية لفلسطين"، خلال مباراة بين فريقي فاتح قره جمرك، وأضنه دمير سبور.

كما رفع مشجعو فريق فنارباخشة التركي أعلام فلسطين خلال مباراة فريقه أمام هاتاي سبور في الدوري التركي.

وفي دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغزو الصينية، ظهرت كلمة فلسطين أيضا على ظهر لاعبين عرب مشاركين في البطولة.

وفي إدنبره، رفع مشجعو فريق سيلتيك، وفريق هارت أوف ميدلوسيان، الأعلام الفلسطينية في المدرجات، خلال المباراة التي جرت ضمن مباريات الدوري الاسكتلندي لكرة القدم.