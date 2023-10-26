كاف يصدم الاهلي ويوافق على طلب صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك اتجاه في الكاف للموافقة على طلب صن داونز، قبل مواجهة الاهلي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه التلفزيوني، إن صن داونز طلب من اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي، إقامة مباراته ضد الاهلي في الرابعة عصرًا.

وأوضح أن صن داونز طلب إقامة المباراة في الرابعة عصرًا بدلًا من السابعة مساءً من أجل الحضور الجماهيري في اللقاء.

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وأشار إلى أن هناك نية لدى الاتحاد الأفريقي، للموافقة على طلب صن داونز أمام الاهلي في ذهاب نصف النهائي، وإقامة مواجهة الإياب في السابعة بدلًا من الرابعة.

ويصطدم الاهلي بصن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي، بعد تأهله من ربع النهائي على حساب سيمبا التنزاني.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي البطولة، بعد التعادل مع سيمبا التنزاني بنتيجة 3-3 مجموع المباراتين في ربع النهائي.

ومن المقرر أن يلعب الاهلي مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي السوبر الأفريقي يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر في بريتوريا، بينما يقام الإياب يوم 1 نوفمبر في القاهرة.