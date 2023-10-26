موعد مباراتي الترجي ضد مازيمبي و الوداد أمام انيمبا في إياب الدوري الأفريقي

يخوض كلا من الترجي التونسي والوداد المغربي مباراتي إياب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي، مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يتحدد طرف نصف نهائي الدوري الأفريقي من بين الوداد وانيمبا النيجيري، والترجي ومازيمبي الكونغولي.

وكان طرفي نصف النهائي الآخر قد تحددا، حيث من المقرر أن يواجه الاهلي نظيرة صن داونز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة الترجي ومازيمبي في الدوري الأفريقي

يلتقي الترجي مع مازيمبي الكونغولي في تمام السادسة مساء اليوم الخميس.

وكانت مباراة الإياب قد انتهت بفوز مازيمبي بهدف دون مقابل.

موعد مباراة الوداد ضد انيمبا في الدوري الأفريقي

تنطلق مباراة الوداد وانيمبا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وكان الوداد قد نجح في حسم موقعة الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من لقاء الوداد وانيمبا مع المتأهل من مباراة الترجي التونسي ومازيمبي.