تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لمواجهة نظيرة الحزم في إطار مباريات دوري روشن السعودي.

ويلتقي الاتحاد مع الحزم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي.

ويلتقي الاتحاد مع الحزم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد الأمير عبدالله فيصل.

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تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الحزم

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني نونو سانتو اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان، فيليبي لويز، عمر هوساوي، بامسعود.

خط الوسط :نجولو كانتي، الناشري، رومارينيو، كورنادو

خط الهجوم: ،عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما، فليبي جوتا

يحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

بينما يحتل الحزم المركز السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب دوري روشن برصيد 6 نقاط.