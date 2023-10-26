الزمالك يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يدخل الفريق الأول لنادي الزمالك معسكرا مغلقا اليوم الخميس استعدادا لمواجهة إنبي غدا الجمعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الفريق الأبيض مرانه على ملعب النادي الأبيض غدا، وبعدها يتوجه مباشرة إلى معسكر في أحد الفنادق الكبرى، للمبيت بها من أجل زيادة التركيز لدى اللاعبين.

وتقام مباراة الزمالك وإنبي في السابعة مساء الجمعة، على ملعب المقاولون العرب في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق فوزا كبيرا على حساب سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.