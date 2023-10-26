الأهلي يستأنف تدريباته قبل السفر إلى جنوب أفريقيا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يستانف الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي بالجزيرة عقب حصول اللاعبين على راحة من مران الأمس بعد التأهل لنصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويتوجه الفريق الأحمر إلى مطار القاهرة بعد ظهر اليوم، استعدادا للسفر على متن طائرة خاصة إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي يوم الأحد المقبل.

وكان النادي الأهلي نجح في التأهل مؤخرا لنصف نهائي دوري السوبر بعد إقصاء سيمبا التنزاني بمجموعة المباراتين، حيث تعادل في الذهاب 2/2، وفي العودة 1/1.