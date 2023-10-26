اخبار الرياضه

الأهلي يستأنف تدريباته قبل السفر إلى جنوب أفريقيا اليوم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - يستانف الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي بالجزيرة عقب حصول اللاعبين على راحة من مران الأمس بعد التأهل لنصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويتوجه الفريق الأحمر إلى مطار القاهرة بعد ظهر اليوم، استعدادا للسفر على متن طائرة خاصة إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي يوم الأحد المقبل.

وكان النادي الأهلي نجح في التأهل مؤخرا لنصف نهائي دوري السوبر بعد إقصاء سيمبا التنزاني بمجموعة المباراتين، حيث تعادل في الذهاب 2/2، وفي العودة 1/1.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا