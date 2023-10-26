شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ دراسة صن داونز قبل موقعة بريتوريا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً من محللي الأداء في الفريق عن فريق صن داونز تضمن ملخص لأهم مباريات مبارياته الأخيرة في البطولات المحلية والقارية التي شارك فيها وابرزها مبارتيه أمام بيترو أتليكو الإنجولي في ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي اللتين إنتهتا بفوز صن داونز في أنجولا بثنائية نظيفة بلقاء الذهاب ثم التعادل سلبياً في لقاء العودة بجنوب أفريقيا.

ويرغب كولر في الوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمنافس الجنوب أفريقي القوي الذي سبق وفاز على كولر بخمسة أهداف لهدفين في دور المجموعات في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي توّج بها الأهلي في نهاية المطاف، ويتطلع كولر لمواصلة السير بقوة في بطولة الدوري الأفريقي من أجل التتويج بها بإعتبارها النسخة الإولى من البطولة ويُشارك فيها 8 أندية أفريقية.

بعيداً عما سبق ، قال مارسيل كولر، إن فريقه حقق المطلوب، وتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي عن جدارة واستحقاق، بعد تخطى عقبة فريق سيمبا التنزانى وأكد أن الفريق سيطر تمامًا على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء وأهدر العديد من الفرص، وأن الهدف الذي سجله سيمبا جاء أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة، وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز وأضاف: حصلنا على عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بنتيجة مغايرة للقاء، لكننا نستمر في إهدار الفرص، وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات.

وأكمل: تخطينا الدور ربع النهائي إلى نصف نهائي البطولة، ولا يمكن أن نحقق الفوز في كل المباريات بنتيجة كبيرة بشكل مستمر، ويجب أن نحترم جميع المنافسين، كما أكد أن التبديلات جاءت وفقًا لظروف اللقاء وأشار كولر إلى أن موديست غاب عن التدريبات الماضية لعدة أيام بسبب المرض، وأن إمام عاشور كان بحاجة إلى مزيد من الوقت خاصة أنه لا يقبل بمشاركة أى لاعب إلا في حال جاهزيته البدنية والفنية بنسبة 100٪‏ وأكمل: إجمالا حصلنا على فرص عديدة وأهدرنا الكثير من الأهداف، ويتم علاج الأخطاء من خلال التدريبات والتركيز بشكل أكبر، وهو ما يتم العمل عليه باستمرار.