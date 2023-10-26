شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وقائع مثيرة للجدل.. خطايا الفار وحكام الساحة تفسد متعة كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زلت تداخلات تدخلات الـ"VAR" تلقى بظلالها على المنافسات الدولية والقارية والمحلية بعدما ضرب الـ"VAR" موعدا للظهور الذى اثر بشكل كبير على نتائج المباريات سواء إيجابيا أو سلبينا.

شهد لقاء ليفربول وتوتنهام بالجولة السابعة للدوري الإنجليزي الذى انتهى بفوز الأخير 2 / 1 خلال فعاليات اللقاء ، الغاء هدفا صحيحا لليفربول وتخاذل حكم الـ"VAR" في التواصل للتأكيد على صحة الهدف الذى احرزه لويس دياز لصالح الريدز وألغي بداعي التسلل من الحكم المساعد، كان واضحا أنه خطأ كبير وبعد مراجعة تقنية الفيديو تبين صحة الهدف وهو ما لم يحدث" وبالتالي حرم ليفربول من هدف صحيحا طبقا للقانون كما ان تسريب محادثة بين حكم الـ"VAR" ومساعده تؤكد ان حكم الفيديو تخاذل في التداخل طبقا للبرتوكول .

لقاء الزمالك والمقاولون الذى أقيم بالجولة الثانية بدورى نيل وانتهى بتعادل الفريقين 2/2 وأيضا تدخل حكم الـ"VAR" محمد عادل واستدعى امين عمر حكم الساحة وتم إذاعة الحوار بين الحكم والـ"VAR" وكان هناك شك في ركلة جزاء للزمالك ولم تحتسب كما ان هناك حالة طرد للاعب الزمالك حاتم سكر لعب بقوة زائدة كان يجب ان يتدخل فيها الـVAR" لكنه لم يتدخل اطلاقا في غياب غير مبرر .

فى منافسات أفريقيا في لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني في افتتاح الدوري الأفريقي تدخل الـ"VAR" واستدعى الحكم الموريتاني دحان بيدا في ركلة جزاء صحيحة لصالح كهربا لاعب الأهلي وكان الحكم لدية زاوية رؤية مناسبه جدا لكنه ذهب الى شاشة المراجعة ثم عاد واصر على قرارة باستمرار اللعب ولم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للأهلي لتنتهي المباراة 2/2 .

كذلك الحال في لقاء الزمالك وسموحة الذى انتهى بفوز كبير للأبيض 5/1 كان هناك دورا مؤثر للـVAR" في اللقاء عندما استدعى الحكم في ركلة جزاء مشكوك في صحتها للزمالك وعاد الحكم من شاشة المراجعة واحتسب ركلة جزاء ثم عاد الـ"VAR" واحتسب هدفا الغاه المساعد رغم ان قرار المساعد صحيحا، لكن الـ"VAR" احتسب الهدف.

ما تم استعراضه خلال هذا التقرير يؤكد ان تدخلات الـ"VAR" تكون أحيانا طبقا للبرتوكول واحيانا تكون تدخلات غير مبررة ومخالفة للبرتوكول ونتج عنها العديد من الأخطاء في تنفيذ القانون، وأحيانا يكون تدخل غرفة الفار صحيحة ولكن لا يقتنع حكم الساحة بوجهة نظره، ويرتكب خطئا في تنفيذ القانون والبروتوكول أيضا.