دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يستعيد نغمة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - باريس : استعاد باريس سان جرمان الفرنسي نغمة الانتصارات بفوز صريح على ميلان الايطالي بثلاثية نظيفة الاربعاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، فيما سقط نيوكاسل الانكليزي على ارضه امام بوروسيا دورتموند الالماني صفر 1 فاشتعلت المنافسة على بطاقتي المجموعة السادسة.

وانتزع سان جرمان الصدارة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكل من دورتموند ونيوكاسل ونقطتين لميلان.

على ملعب "بارك دي برانس" في باريس، تناوب على تسجيل اهداف فريق العاصمة الفرنسي كل من كيليان مبابي (32) وراندال كولو مواني (53) والكوري الجنوبي لي كانغ اين (89).

ونهض سان جرمان بالتالي من كبوته في الجولة الثانية عندما مني بخسارة مدوية امام نيوكاسل 1 4، فيما مني ميلان الذي لم يشرك اي لاعب ايطالي في تشكيلته الاساسية للمرة الاولى في المسابقات الاوروبية، بخسارته الاولى وتراجع الى المركز الاخير دون أن يهز الشباك حتى الان في المسابقة هذا الموسم.

تعديل واحد

واجرى مدرب سان جرمان الاسباني لويس انريكي تعديلا واحدا على التشكيلة التي خسرت امام الفريق الانكليزي باشراكه لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا على حساب مواطنه المهاجم غونسالو راموش، في حين قاد خط الهجوم الثلاثي المؤلف من مبابي وعثمان ديمبيلي وكولو مواني.

وكانت الفرصة الاولى في المباراة لجناح ميلان البرتغالي رافايل لياو الذي سدد كرة زاحفة مرت بجانب القائم الايسر (25)، رد عليه مبابي بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة بقليل (30).

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة امامية من وارن زايير ايمري فراوغ مدافعا وسددها مباغتة وزاحفة خدعت حارس ميلان مواطنه مايك مينيان (32).

والهدف هو الاول الذي يدخل مرمى ميلان في دوري الابطال هذا الموسم بعد تعادله سلبا في المباراتين الاولين ضد نيوكاسل على ارضه ثم مع دورتموند بعيدا عن قواعده.

ونجح ديمبيليه في تسجيل باكورة اهدافه مع سان جرمان في مختلف المسابقات منذ انتقاله مطلع الموسم الحالي من برشلونة الاسباني اثر هجمة مرتدة سريعة لكن فرحته لم تدم طويلا لان حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" ألغاه لان احد زملائه ارتكب خطأ في منتصف الملعب.

بيد ان فريقه تمكن في الهجمة التالية من تعزيز تقدمه بواسطة كولو مواني (53)، مسجلا هدفه الثالث في دوري الابطال في ثلاث مباريات خاضها مع سان جرمان منذ انتقاله اليه مطلع الموسم الحالي قادما من اينتراخت فرانكفورت الالماني.

مينيان

وكاد مبابي يضيف الهدف الثالث عندما تلاعب باحد مدافعي ميلان وسدد كرة قوية تصدى لها مينيان (57).

وضغط ميلان من اجل تقليص الفارق وكانت جميع محاولاته على الجهة اليمنى حيث يتمركز لياو لكن من دون جدوى.

واستغل سان جرمان هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى البرتغالي فيتينيا ومنه الى مبابي داخل المنطقة فاطلقها الاخير لولبية تصدى لها مينيان وارتطمت بالقائم الايسر (81).

واختتم البديل الكوري لي كانغ اين التسجيل قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

دورتموند يصطاد نيوكاسل

على ملعب "سانت جيمس بارك"، عاد دورتموند بفوز ثمين للغاية من ارض نيوكاسل بالفوز عليه 1 صفر.

وبدأت المباراة سريعة من الطرفين وكانت المحاولة الاولى من جانب الضيوف عندما توغل الهولندي دونيل مالن داخل المنطقة منفردا بالحارس نيك بوب لكن الاخير تصدى لمحاولته ببراعة (2)، ورد نيوكاسل مباشرة بعدها بكرة مباغتة سددها انتوني غوردون وتصدى لها حارس دورتموند السويسري غريغور كوبل.

ومرة جديدة جاء الخطر عن طريق مالن الذي سدد كرة تصدى لها بوبفتهيأت امام نيكلاس فولكروغ فسددها مرة جديدة باتجاه المرمى وأبطل بوب مفعولها (10).

واصيب مهاجم نيوكاسل الدولي السويدي الكسندر ايزاك فخرج وحل بدلا منه كالوم ويلسون بعد مرور ربع ساعة.

ونجح دورتموند في افتتاح التسجيل بواسطة الدولي فيليكس نميشا بعد هجمة مرتدة سريعة قادها المخضرم ماركو رويس ومنه الى فولكروغ على الجهة اليمنى الذي مررها عرضية داخل المنطقة فتابعها داخل الشباك.