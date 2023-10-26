حسم نقطة من رصيد مونبلييه وإعادة مباراته ضد كليرمون خلف أبواب مغلقة

الرياص - اسماء السيد - باريس: أعلنت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء إعادة مباراة مونبلييه وضيفه كليرمون فيران التي توقفت نهائيًا في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الحالي بعد إلقاء الجماهير لمفرقعات نارية، خلف أبواب مغلقة في مونبلييه مع حسم نقطة من رصيد الأخير.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم أيضًا إغلاق مدرج "إيتانغ دو ثو" الذي ألقيت منه المفرقعة النارية التي انفجرت بالقرب من حارس مرمى كليرمون فيران السنغالي موري دياو، جزئيًا لمباراتين.

توقف المباراة

وكانت المباراة ضمن المرحلة الثامنة من الدوري وتوقفت في الدقيقة 91 عندما كان مونبلييه يتقدم 4 2، واحتسب الحكم وقتها خمس دقائق وقت بدل ضائع. وسقط دياو على الارض واضعاً يده على إحدى أذنيه، قبل أن يتم نقله على محفة. حصل بعد ذلك على شهادة طبية بعجز تام عن العمل لمدة يوم واحد قبل أن يُسمح له بالانضمام إلى صفوف منتخب بلاده في النافذة الدولية وخوض المباراة الودية ضد الكاميرون في 16 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في لنس.

عقوبة

ولم تحدد اللجنة التأديبية موعدًا جديدًا لإعادة المباراة، لكنها أشارت إلى أن العقوبة ستدخل حيز التنفيذ فورًا. وقررت الهيئة سحب نقطتين، إحداهما مع وقف التنفيذ، وبالتالي تراجع مونبلييه الذي كان يتساوى مع لنس برصيد تسع نقاط، الى المركز الخامس عشر برصيد ثماني نقاط.

وتم توقيف رجل يشتبه في أنه ألقى المفرقعة النارية وآخر يزعم أنه قام بتزويده بها، وسيتم تقديمهما الى المحاكمة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.