شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطير اليوم إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي في الثانية من ظهر اليوم ،الخميس، إلى جنوب أفريقيا على متن خطوط الطيران العادية لخوض مباراة صن دانز الهامة المُقرر لها السابعة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب لوفتس سرسفيلد في جنوب إفريقيا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

بعيداً عما سبق ، قال مارسيل كولر، إن فريقه حقق المطلوب، وتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي عن جدارة واستحقاق، بعد تخطى عقبة فريق سيمبا التنزانى وأكد أن الفريق سيطر تمامًا على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء وأهدر العديد من الفرص، وأن الهدف الذي سجله سيمبا جاء أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة، وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز وأضاف: حصلنا على عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بنتيجة مغايرة للقاء، لكننا نستمر في إهدار الفرص، وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات.

وأكمل: تخطينا الدور ربع النهائي إلى نصف نهائي البطولة، ولا يمكن أن نحقق الفوز في كل المباريات بنتيجة كبيرة بشكل مستمر، ويجب أن نحترم جميع المنافسين، كما أكد أن التبديلات جاءت وفقًا لظروف اللقاء وأشار كولر إلى أن موديست غاب عن التدريبات الماضية لعدة أيام بسبب المرض، وأن إمام عاشور كان بحاجة إلى مزيد من الوقت خاصة أنه لا يقبل بمشاركة أى لاعب إلا في حال جاهزيته البدنية والفنية بنسبة 100٪‏ وأكمل: إجمالا حصلنا على فرص عديدة وأهدرنا الكثير من الأهداف، ويتم علاج الأخطاء من خلال التدريبات والتركيز بشكل أكبر، وهو ما يتم العمل عليه باستمرار.