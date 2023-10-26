شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يتصدر مجموعة الموت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساهمت لحظة تألق سحرية أخرى من كيليان مبابي وهدف راندال كولو مواني في فوز باريس سان جيرمان 3-صفر على ميلان في اللقاء الذي جمع بينهما الأربعاء باستاد دي برينس ليتصدر الفائز المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم«مجموعة الموت».

وافتتح المهاجم الفرنسي مبابي التسجيل بتسديدة منخفضة رائعة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضاعف مواطنه كولو مواني النتيجة في الشوط الثاني بعد أداء رائع من زميله في المنتخب الوطني عثمان ديمبلي.

وأضاف لي كانج-إن الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.

وقال وارين زاير-إيمري لاعب الوسط البالغ عمره 17 عاماً «إنه عمل جماعي. استمتعنا باللعب معاً. نلعب كفريق ونبذل الجهد من أجل زملائنا. هذه هي الطريقة التي نفعل بها ذلك».

وقال كولو مواني «أردنا السيطرة على المباراة والسعي لتحقيق الفوز. بعد الاستراحة، تمكننا من حسم نتيجة المباراة. هذا يمنحنا ثقة للمباريات المقبلة».

ورغم أن المباراة لم تكن سهلة في شوطها الأول، إلا أن فريق المدرب لويس إنريكي تفوق ليرفع رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات متقدماً بنقطتين على بروسيا دورتموند الذي فاز 1-صفر على ملعب نيوكاسل يونايتد.

ويحتل ميلان، الذي فشل الآن في التسجيل في خمس مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا ولم يهز الشباك إلا مرة واحدة في آخر أربع مباريات رسمية، قاع ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وقال أوليفييه جيرو لاعب ميلان «لعبنا الشوط الأول كما أردنا. لكننا لم نتمكن من القيام بذلك في الشوط الثاني.افتقرنا للقدرة على حسم الهجمات أمام المرمى. وبعد الاستراحة ارتكبنا أخطاء كلفتنا الكثير.نحتاج للتواضع والتفكير فيما حدث».

وبدأ باريس سان جيرمان بشكل قوي لكنه عانى من الزيادة العددية لمنافسه في خط الوسط وكافح للتخلص من أسلوب لعب ميلان الضاغط.

وتمكن سان جيرمان من السيطرة على خط الوسط حين مرر زاير-إيمري إلى مبابي الذي تفوق على رقيبه وسجل من تسديدة منخفضة في الدقيقة 32.

واحتفل ديمبلي بعد أن ظن أنه سجل هدفه الأول مع باريس لكن الهدف لم يحتسب لوجود مخالفة على زميله مانويل أوجارتي في بداية الهجمة.

ولم ييأس ديمبلي وساهم في هدف كولو مواني بعدها بخمس دقائق بعدما سدد كرة منخفضة تصدى لها مايك ماينان حارس ميلان لتذهب الكرة باتجاه زميله كولو مواني الذي سدد في المرمى الخالي.

وشكل ميلان بعض الخطورة تحديدا عن طريق كريستيان بوليسيك لكن الحارس جيانلويجي دوناروما كان في قمة مستواه كما منع تسديدة من رافائيل لياو.

وسجل لي أول أهدافه مع باريس في الدقيقة الأخيرة بعدما تحصل على تمريرة من زاير-إيمري لاعب منتخب فرنسا دون 21 عاما الذي نال جائزة رجل المباراة.

ويحل باريس ضيفاً على ميلان في السابع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ويحتاج ميلان لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات ليحافظ على آماله في بلوغ دور الستة عشر.

ويستضيف دورتموند منافسه نيوكاسل بحثاً عن التقدم بثلاث نقاط عن الفريق الإنجليزي في ترتيب المجموعة.