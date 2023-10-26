شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام عانى لشراء قميص ميسي لأصدقائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

اجتاحت حمى النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي الولايات المتحدة بعد انتقاله لإنتر ميامي ورغم خطف النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، المالك الشريك للنادي الأمريكي، واحداً من أفضل أساطير كرة القدم إلا أنه عانى لشراء نسخة من قميصه في المتجر.

ووفق صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية، بيع قميص ميسي بالرقم 10 بأعداد هائلة لدرجة لم يتمكن معها بيكهام من شراء نسخ لأصدقائه، وقالت شركة أديداس المصنعة إن الطلب فاق الإنتاج بفارق كبير وأصبح قميص إنتر ميامي الأكثر مبيعاً في البلاد متفوقاً على عمالقة أوروبا ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وأرسنال.

ويتفوق على صاحب الكرات الذهبية الـ7 في المبيعات رياضي واحد هو ظهير فيلادلفيا إيجلز لكرة القدم الأمريكية يالين هيرتس بعد تغيير النادي.

مشكلة انتاج المزيد من قمصان ميسي ستحل في 2024 وسيطرح النادي قميص الفريق للموسم المقبل في فبراير / شباط المقبل قبل انطلاق الموسم والذي سيكون أول موسم كامل لميسي مع الفريق.

من جهته، كشف أسطورة فرنسا وأرسنال تيري هنري عن اختياره ميسي للفوز بالكرة الذهبية الثامنة قبل اعلان الفائز في حفل يوم الاثنين المقبل.

وقال هنري:«الكثير من الناس يمكن أن يعترضوا على اختياري ميسي لكن بالنسبة لي إن فاز لاعب بكأس العالم بالطريقة التي فاز بها ميسي فهو يستحق الجائزة. أنا كفرنسي شعرت بخيبة أمل من النهائي لكن لا تستطيع أن تجادل وتقول إن ميسي لم يستحق الفوز بكأس العالم. الكثير من اللاعبين يعتقدون أن هالاند نجم مانشستر سيتي هو الأحق بالكرة الذهبية وربما يقول لاعبون آخرون نفس الشيء، لماذا لست أنا الفائز بها؟ لكن لا تستطيع القول إن من الخطأ أن يفوز ميسي بالجائزة. فكرت في ليفاندوفسكي عندما قرروا عدم إقامة الجائزة بسبب الوباء، لماذا لم يسمحوا لهذا الفتى أن يفوز بها ؟».