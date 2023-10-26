شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري العراقي للمحترفين ينطلق بطموحات كبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

ينطلق، الخميس، دوري نجوم العراق لكرة القدم بنسخته الحديثة، بإقامة 4 مباريات 3 منها ستقام في العاصمة بغداد والرابعة في محافظة النجف.

المباراة الأولى ستقام على ملعب «أمانة بغداد» في العاصمة وستجمع فريق أمانة بغداد مع ضيفه فريق القاسم. ويصعب التوقع في تحديد نتيجة هذه المواجهة بسبب تقارب مستوى وظروف الفريقين، إلا أن ما يميز الفريقين هو احتفاظهما بمدربيهما في الموسم الماضي، حيث يقود أمانة بغداد المدرب وسام طالب، بينما يشرف على تدريب القاسم المدرب جاسب سلطان.

وتقام المباراة الثانية على ملعب «النجف الدولي» وستجمع فريق النجف الذي يقوده المدرب المصري حمزة الجمل وضيفه فريق نفط ميسان الذي يشرف على تدريبه المدرب الأردني هيثم الشبول.

بينما تقام المباراة الثالثة على ملعب «الساحر أحمد راضي» في العاصمة بغداد، وستجمع فريق الحدود مع ضيفه فريق نفط البصرة. وما ميز الفريقين هو احتفاظهما بمدربيهما في الموسم الماضي، إذ يقود فريق الحدود عادل نعمة، بينما يتولى مهمة تدريب نفط البصرة المدرب عبد الوهاب أبو الهيل.

وتختتم مباريات الخميس، بمباراة فريق الزوراء مع ضيفه فريق نوروز. الزوراء الذي تمكن من مصالحة جماهيره الأسبوع الماضي بعد جفاء كبير بينهما إثر فوزه الكبير على النجمة اللبناني 4 -1 ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وأكد مدربه المصري حسام البدري، أنه يسعى لتحقيق الفوز، لاسيما أن فريقه سيلعب على أرضه ووسط جمهوره، الذي بدأ يتعاضد من أجل مؤازرة فريقه. بينما يحاول فريق نوروز الذي يقوده المدرب ولي كريم للموسم الرابع على التوالي تجنب الخسارة كخيار أول، وكذلك محاولة تحقيق الفوز.

وستكون مباراة الزوراء ونوروز تاريخية، لأنها المباراة الأولى في تاريخ الدوري العراقي التي ستتم فيها الاستعانة بتقنية الفيديو «الفار»، إذ تم الانتهاء من تنصيب التقنية قبل يومين، وتم تجريبها من خلال مباراة ودية.

وتقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم الجمعة وتختتم السبت.