شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية لمورينيو ضد إنتر ميلان بسبب لوكاكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، مشجعي إنتر ميلان فريق مهاجمه البلجيكي روملو لوكاكو السابق، وذلك قبل المواجهة النارية بين الفريقين الأحد المقبل على ملعب سان سيرو في مدينة ميلان.

وقال مورينيو عند سؤاله، إن كان لوكاكو، المعار من تشيلسي مقابل 8 ملايين إسترليني موسماً واحداً، سيلعب أمام فريقه السابق: «لوكاكو سيلعب، إنها مباراة صعبة ومهمة جداً وهو لاعب مهم لنا خصوصاً مع غياب باولو ديبالا ولورنزو بيلغريني. لوكاكو يجب أن يلعب».

وعند سؤال مورينيو إن كان جمهور الإنتر سيستقبل لوكاكو بالعداء، أجاب: «لم أعرف أنه كان غالياً عليهم في ميلان. بفضله فاز الإنتر بلقب الدوري وكأسين، بينما 200 لاعب في الإنتر فازوا بكأس سوبر واحدة. من الغريب أيضاً أن يكون انتقال لوكاكو من الإنتر لروما درامياً، بينما انتقال فابيو كانافارو من الإنتر ليوفنتوس مر دون مشاكل».

ولن يكون مورينيو موجوداً على خط التماس ليشحذ لاعبيه بعد طرده في مباراة الفوز على مونزا مؤخراً، فيما لمح المدرب البرتغالي لعدم بقائه موسم 2024-2025، وقال: «هناك موجة ضد مورينيو، خصوصاً في روما، ويمكن أن تجدها في فريقي العاصمة. ضد المورينية يتبعها أشخاص يسعدون عندما يخسر روما وعندما لا يحقق روما نجاحاً أوروبياً».