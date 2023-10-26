شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا سعيد بتحطيم هالاند رقم مبابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي، إنه لا يضغط على نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند كي يسجل الأهداف وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك يونغ بويز السويسري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 1-3.

وقال جوارديولا عن نجمه، الذي حطم رقم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان كأصغر لاعب يسجل 27 هدفاً في المسابقة العريقة بعمر 23 عاماً و96 يوماً:«كان هناك انطباع بعد الموسم الماضي أن هالاند يجب أن يسجل 7 أهداف في كل مباراة. هذا مستحيل لكنه يسجل الكثير من الأهداف وإذا يريد الناس اعتباره فاشلاً لأنه لم يسجل 50 هدفاً فهذا لا يهمني».

وتابع جوارديولا:«الهدف الثاني كان مميزاً فعلاً وتهيئت له فرص أخرى لكن المهم هو أنه يخلق فرصاً. ربما في الوقت المناسب من الموسم سيكون أفضل من الآن لكنه سجل الكثير لنا حتى الآن ونحن فعلاً سعداء به. قلت له مراراً، أنا لا أحكم عليك بكمية الأهداف رغم معرفتي أنه يريد تسجيل المزيد. لديه الرغبة في التطور وليس لدي شك في هذا».

ويستطيع سيتي باستضافة يونغ بويز على استاد الاتحاد بعد أسبوعين التأهل ببساطة لدور الـ16 للمسابقة وهو سيكون التأهل الـ11 على التوالي للفريق، وقال جوارديولا أن فودن غاب لمشكلة بسيطة فيما ألغى الحكم هدفاً لجوليان ألفاريز الذي لم يستطع لعب المباراة كاملة.

ويحتل هالاند المركز الثالث في قائمة من يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومهاجم شاختار دونتيسك لويز أدريانو، كما أصبح النرويجي أيضاً أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفاً أوروبياً (بعد 14 مباراة فقط) فيما منح هالاند قميصه لمشجعة حملت كرتونة تطلب فيها قميصه باللغة النرويجية.

وفي سياق متصل، كشف تقرير في بيلد الألمانية عن اهتمام سيتي بجمال موسيالا (20 عاماً) لاعب بايرن ميونيخ الألماني.