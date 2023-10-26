شكرا لقرائتكم خبر عن صفير استهجان على روني بعد ثاني خسارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل أسطورة مانشستر يونايتد واين روني ولاعبوه في برمنغهام سيتي درجة أولى على نصيبهم من صفير استهجان الجمهور بعد خسارة ثاني مباراة بقيادة المدرب الجديد أمام هال سيتي.

وفشل برمنغهام سيتي الملقب بـ«النمور» في هز الشباك وتلقت شباكه في معقله هدفين وكانت الإهانة أكبر على روني لأن مدرب هال سيتي كان مساعده السابق ليام روزنيور.

وعلق روني بعد المباراة: «قلت للاعبين إن شعرتم بالعجز عن الهجوم فأخبروني حتى نغير التكتيك بناء على المهارات الموجودة. نحتاج إلى اللعب بدون خوف وسنعثر على التوازن المطلوب».

الطريف أن متصدر الدرجة الأولى هو ليستر سيتي بقيادة نجمه جيمي فاردي زوج ريبيكاه غريمة كولين زوجة روني الذي يحتل فريقه الذيل.