شكرا لقرائتكم خبر عن ما الشيء الوحيد الذي يخيف بطل العالم للملاكمة فيوري؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

بعد كشف أسطورة المصارعة أندرتيكر عن فوبيا رؤية أو لمس الخيار بسبب وعكة صحية انتابته عقب أكل علبة خيار مخلل في صغره، كشف بطل العالم بالملاكمة فئة الوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري عن الشيء الوحيد الذي يخافه وهو الديدان.

وأعترف «ملك الغجر» في مقابلة على هامش استعداده لنزال السبت في السعودية أمام بطل الفنون القتالية المختلطة فئة الوزن الثقيل فرانسيس نغانوو وقال:«لدي فوبيا من الديدان، أنا أشعر برعب حقيقي منها لأن شقيقي الأصغر شاين اعتاد ملء حذائي بالديدان وكان يختار أكبرها حجماً. ما زلت أعاني كوابيس الديدان حتى عندما أرى أحذية بالغين، أخاف من الديدان تماماً».

ولحسن الحظ لن تكون هناك ديدان في الحلبة بنزال الرياض الذي أطلق عليه «the baddest» ( الأسوأ ) وكما هو معروف حطم نغانوو الرقم القياسي في شدة اللكمة عالمياً (129.161 وحدة ) في 2018 ولم يتمكن أحد حتى الآن من كسر الرقم.