شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ساخو بعد طرح مدربه أرضاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أوقف نادي مونبيليه الفرنسي مدافعه مامادو ساخو، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، بسبب إمساكه ياقة مدربه وطرحه أرضاً بعد جلسة التمرينات يوم الثلاثاء.

ويخضع ساخو (33 عاماً) حالياً لتحقيق من قبل النادي وتبدو أيامه معدودة في النادي الذي انضم إليه عام 2021 بعد الحادثة.

ووفق صحيفة ليكيب الفرنسية، رفض المدرب ميشيل دير زاكاريان احتساب خطأ لساخو أثناء التمرينات فقرر الفرنسي الدولي الخروج من الملعب ثم قال له المدرب إنه «ليس في العربة» ليمسك ساخو بياقة مدربه ويطرحه أرضاً أمام العديد من الشهود.

وسارع طاقم الفريق واللاعبون للحيلولة دون تطور الشجار أكثر فيما شوهد المدرب وهو يركل الأبواب والجدران من شدة الغضب.

ووفق التقرير أبلغت الإدارة المدافع صبيحة الأربعاء بإيقافه عن اللعب وربما يواجه الطرد لسوء السلوك وذلك بعد صيف أبلغ به المدرب اللاعب بعدم وجوده في خططه، لكن ساخو لم ينجح في الحصول على صفقة انتقال.

وشارك ساخو من الدكة في مباراة واحدة هذا الموسم مع الفريق الذي يحتل المركز الـ14 بالليغ 1 كما يواجه مونبيليه عقوبات بعد إلغاء مباراته أمام كليرمون فووت بسبب استهداف موري دياو حارس الضيف بشماريخ نارية اضطر معها للخروج بنقالة.