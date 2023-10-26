شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحللين تشخص سلبيات وإيجابيات الفرق العراقية آسيوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أقامت رابطة المحللين الكرويين في العراق التي يترأسها المدرب د. كاظم الربيعي جلسة خاصة على قاعة مركز «إفرست للإعلام» في العاصمة بغداد لغرض تحليل أبرز الأحداث التي شهدتها مباراة فريق القوة الجوية والاتحاد السعودي ضمن بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري التي جرت في مدينة جدة الأسبوع الماضي وانتهت بفوز الاتحاد 1 ـ 0. وكذلك مباراتا الزوراء العراقي والنجمة اللبناني والكهرباء العراقي والوحدات الأردني.

وقد أدار الجلسة التي حضرها نخبة من المدربين والمحللين الكرويين والصحفيين والإعلاميين الرياضيين، مدير مركز «إفرست للإعلام» الصحفي والكاتب حسين الذكر، الذي رحب بالحضور، وأكد أن هناك جلسات أخرى مشابهة لتحليل أبرز مباريات الفرق والمنتخبات العراقية من قبل رابطة المحللين الكرويين.

قام بتحليل مباراة القوة الجوية والاتحاد السعودي، المحلل الكروي سعد حافظ، الذي استطاع وبطريقة علمية وفنية تشخيص أبرز الأخطاء التي وقع فيها مدرب ولاعبو فريق القوة الجوية العراقي، وكذلك بيّن للجميع مدى التفوق الكبير للاتحاد السعودي في كل مفاصل المباراة، يقابله ضعف كبير جداً من قبل فريق القوة الجوية، برغم أن الأخير صمد كثيراً وكاد أن يخطف نقطة من المباراة.

بينما تولى مهمة تحليل مباراة فريقي الزوراء العراقي والنجمة اللبناني التي جرت على ملعب «البصرة الدولي» وانتهت بفوز الزوراء 4 -1 المدرب والمحلل الكروي د. عباس عطية، الذي أوضح أبرز الحالات الإيجابية والسلبية التي حدثت في المباراة من قبل فريق الزوراء. حيث دعا عطية الطاقم التدريبي لفريق الزوراء الذي يقوده المصري حسام البدري إلى معالجة الأخطاء والعمل بكثرة وتركيز على تكرار الحالات الصحيحة التي حدثت في تلك المباراة.

في حين كانت مهمة تحليل مباراة فريق الكهرباء العراقي ومضيفه فريق الوحدات الأردني التي جرت يوم الجمعة الماضي على ملعب «عمّان» الدولي وانتهت بفوز الوحدات 3 -0 من نصيب المدرب والمحلل الكروي حمزة داوود، الذي أكد أن فريق الكهرباء كان غائباً عن المباراة، ولم يستطع مدربه لؤي صلاح فعل أي شيء لتلافي الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها لاعبوه، محملاً جميع خطوط الفريق مسؤولية الانهيار الذي رافق الفريق لاسيما قلب الدفاع والمدافع الذي يلعب في جهة اليسار، لأنهما لم يقوما بواجبهما بالشكل الصحيح.

وفي ختام الجلسة قدم د. كاظم الربيعي، رئيس رابطة المدربين الشكر الجزيل للمحاضرين الثلاثة، بينما تعهد مدير مركز «إفرست للإعلام» حسين الذكر بإقامة جلسات أخرى وبمشاركة محللين آخرين لتسليط الأضواء على مباريات أخرى في المستقبل.