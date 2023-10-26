مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأفريقي "السوبر ليج" والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم منافسات إياب دور الـ8 "ربع النهائي" من بطولة الدوري الأفريقي "دوري السوبر ليج" في نسخته الأولى، حيث تقام مباراتين في غاية الأهمية ترصدها لكم بوابة الخليج 365 في السطور التالية:

الترجي ضد مازيمبي ..

يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لاستقبال ضيفه فريق مازيمبي الكونغولي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، معقل الفريق التونسي بإياب ربع النهائي.

يدخل فريق الترجي المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل قلب الطاولة على الفريق الكونغولي وتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وكان الترجي قد تعرض للهزيمة على يد مازيمبي بهدف دون رد في مباراة الذهاب سجله اللاعب الشيخ عمر فوفانا في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قنوات ON Time Sports و SSC HD وbeIN Sports HD بصوت المعلق عصام الشوالي، Arryadia SD/HD بصوت سفيان رشيدي، AD SPORTS 1 بصوت المعلق عصام عبده.

الوداد ضد إنييمبا ..

يحل فريق إنييمبا النيجيري ضيفًا ثقيلًا على الوداد الرياضي المغربي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بإياب الدور ربع النهائي من الدوري الأفريقي.

يدخل فريق الوداد منتشيًا بالفوز الذي حققه على نظيره النيجيري على أرضه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله اللاعب يحيى جبران من ضربة جزاء في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قنوات ON Time Sports بصوت المعلق مؤمن حسن، beIN Sports HD بصوت جواد بدة، AD SPORTS 1 بصوت بلال علام، Arryadia SD/HD بتعليق محمد العدلي و SSC HD.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة، على حساب فريق سيمبا التنزاني، حيث تعادل معه في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما في تنزانيا، قبل أن يتعادل مهه في القاهرة إيابًا بهدف لكل منهما.

ويستعد الأهلي لمواجه صن داونز يوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، حيث تقا مواجهة الذهاب في جنوب أفريقيا على أن يقام لقاء العودة أول شهر نوفمبر المقبل.